Senatorul John McCain, inmormantat intr-o ceremonie privata la cimitirul Academiei Navale a SUA

Senatorul american John McCain, veteran de război, a fost înmormântat duminică într-o ceremonie privată la care au luat parte prieteni şi familia, transmite dpa. McCain, care a fost capturat şi torturat în timpul războiului din Vietnam, a fost îngropat cu onoruri militare la cimitirul Academiei Navale a SUA din Annapolis. Foto: (c) Susan Walsh / AP Ceremonia de duminică a marcat finalul unei săptămâni de doliu pentru fostul pilot de luptă care a murit de cancer cerebral, la finalul săptămânii trecute, la vârsta de 81 de ani. McCain a fost omagiat mai întâi în statul pe care îl reprezenta, Arizona, iar apoi în Capitoliul de la Washington, un eveniment rar ce a reflectat admiraţia Congresului american pentru politician. Foto: (c) Susan Walsh / AP Sâmbătă, foştii preşedinţi George W. Bush şi Barack Obama au adus un vibrant omagiu "eroului american" John McCain, salutând o personalitate politică purtătoare de unitate într-o Americă a lui Donald Trump profund divizată, comentează AFP. Actualul şef al statului şi-a afişat detaşarea, chiar dispreţul faţă de aceste funeralii, plecând în acelaşi moment spre unul din cluburile sale de golf de lângă capitală. Foto: (c) Jose Luis Magana / AP John McCain, cunoscut pentru nonconformismul său şi capacitatea de a păşi peste diviziunile politice, şi-a exprimat dorinţa înaintea morţii ca Donald Trump să nu asiste la slujba sa de înmormântare, cei doi bărbaţi manifestând un dispreţ reciproc. Barack Obama şi George W. Bush, vizibil emoţionaţi, au afirmat că fostul senator republican şi fost prizonier de război în Vietnam i-a făcut să fie să fie preşedinţi "mai buni", în discursuri pline de critici abia voalate la adresa lui Donald Trump. Foto: (c) Jose Luis Magana / AP Mai devreme, fiica lui John McCain, Meghan, l-a criticat deschis pe preşedintele Trump, într-un discurs întrerupt frecvent de hohote de plâns. "America lui John McCain nu are nevoie să i se redea măreţia, pentru că a fost întotdeauna măreaţă", a afirmat ea, îndelung aplaudată după ce a luat în derâdere sloganul de campanie al lui Donald Trump, "Să redăm măreţia Americii". Foto: (c) David Hume Kennerly MCCAIN FAMILYHANDOUT / EPA De altfel, când a plecat la golf sâmbătă dimineaţă, Trump a părăsit Casa Albă purtând o şapcă inscripţionată cu acest slogan. AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea, editor online: Adrian Dădârlat)