Senatul a decis. Medicii se pot pensiona, la cerere, la 67 de ani. Care este justificarea

La doua luni de la protestul de pe 10 august, soldat cu sute de raniti, romanii nu uita si ies, din nou, in strada pentru a cere dreptate.

Papa Francisc a comparat miercuri intreruperea voluntara a sarcinii cu recurgerea la un "asasin platit", in predica pe care a sustinut-o in cursul traditionalei sale audiente in Piata Sfantul Petru.