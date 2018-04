Senatul a respins cererea lui Iohannis de reexaminare a Legii ANI

ShareTweet Senatul a respins marti, cererea de reexaminare formulata de presedintele Klaus Iohannis in legatura cu legea ANI prin care interdictiile aplicate parlamentarilor intre 2007 – 2013, aflati in conflict de interes, inceteaza de drept. Potrivit ziare.com, 69 de senatori au votat pentru respingere, 33 impotriva si nicio abtinere. Senatul a votat in calitate de for decizional. Legea care modifica Legea ANI prevede ca interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor ANI si la care s-a constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in perioada 2007-2013 inceteaza de drept. Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, in 1 februarie, ca legea de modificare a functionării Agentiei Nationale de Integritate este constitutionala, astfel ca parlamentarii gasiti in conflict de interese sau stare de incompatibilitate in perioada 2007-2013 scapa de interdictii. ShareTweet