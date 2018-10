Senatul dezbate si voteaza, marti, motiunea simpla impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Sova

Simona Halep, probleme de sanatate: “Voi face un RMN, sper sa nu fie ceva grav” Simona Halep a făcut o declarație îngrijorătoare la revenirea în țară. Astfel, potrivit mărturisirilor făcute chiar de ea, românca noastră, care e tenismena cu numărul 1 din ierarhia WTA, va ajunge în cursul acestei zile la un spital, unde va fi supusă unor analize. Citește și: Simona Halep i-a supărat pe fani. ”Aș spune că […] The post Simona Halep, probleme de sănătate: “Voi face un RMN, sper să nu fie ceva grav” appeared first on Cancan.ro.

Mihaela Ciobanu, antrenor cu portarii la CSM București Mihaela Ciobanu este, începând de astăzi, noul antrenor cu portarii al echipei feminine de handbal a Clubului Sportiv Mu ...

Crima ingrozitoare in județul Botoșani! O mama a fost ucisa de propriul fiu. Ce a facut cu trupul femeii dupa ce a injunghiat-o mortal O întreagă comunitate din județul Botoșani e în stare de șoc! Un bărbat și-a ucis propria mamă de 82 de ani, pe care a târât-o într-un lan de porumb. După ce femeia și-a dat ultima suflare, fiul criminal a dus cadavrul la marginea unei păduri, după care a pornit înapoi spre sat ca și cum […] The post Crimă îngrozitoare în județul Botoșani! O mamă a fost ucisă de propriul fiu. Ce a făcut cu trupul femeii după ce a înjunghiat-o mortal appeared first on Cancan.ro.

Cezar Ouatu, eliminat de la X Factor Marea Britanie! Capăt de drum pentru Cezar Ouatu la X Factor Marea Britanie. Deși i-a impresionat pe jurați cu prestația lui, artistul a fost eliminat din competiție, în favoarea unui alt concurent. Ayda Williams, soția lui Robbie Williams, i-a dat un loc la ea în echipă, însă l-a eliminat mai târziu de la X Factor Marea Britanie. Cezar […] The post Cezar Ouatu, eliminat de la X Factor Marea Britanie! appeared first on Cancan.ro.

Simona Halep va fi supusa unor investigatii RMN: Nu stiu exact ce am, am dureri la spate. Eu sper sa nu fie in pericol prezenta la Moscova Simona Halep s-a întors în ţară, luni seară, pentru a face câteva analize medicale, în vederea identificării cauzelor problemelor de la spate. Numărul 1 WTA urmează să fie supusă unei investigaţii RMN.

Premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei vor merge marti la Strasbourg pentru a discuta cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Justiţiei vor merge marţi, la Strasbourg, pentru a discuta cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Tudorel Toader a anunţat că îi va cere lui Timmermans să depăşească „faza îngrijorărilor” şi să discute punctual.

FCSB, marea caștigatoare a rundei a X-a a Ligii 1 »» Rezultatele complete ale etapei și clasamentul Ligii 1! Victoria pe care FCSB a obținut-o cu 3-1 în deplasare la Tg. Mureș cu FC Hermannstadt, coroborată cu remmiza albă de pe teren propriu a campioanei CFR Cluj cu Universitatea Craiova dar și a înfrângerii la limită sufferite de Astra Giurgiu la Ovidiu cu Viitorul, scor 1-0, a făcut ca echipa lui Nicolae Dică să […] The post FCSB, marea câștigătoare a rundei a X-a a Ligii 1 »» Rezultatele complete ale etapei și clasamentul Ligii 1! appeared first on Cancan.ro.

Slovacia va declansa o ancheta asupra rolului sau in rapirea unui manager vietnamez la Berlin Slovacia va declanşa o anchetă asupra rolului său în răpirea anul trecut, la Berlin, a unui manager vietnamez, a anunţat luni un purtător de cuvânt al Parchetului, citat de cotidianul Dennik N, informează marţi AFP, potrivit Agerpres. /* (c)AdOcean 2003-2017, So ...

Liderul PMP, atac la cei care vor boicota referendumul pentru familie: Este soluția celor slabi Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, marți, că va merge la referendum nu pentru că îl îndeamnă sau îl convinge cineva, ci pentru că așa îi dictează conștiința. El a făcut un apel pentru ca românii să meargă la vot, afirmând că ”boicotul este soluția celor slabi ce fug de confruntare”.Citește ș ...