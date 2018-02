Sentinta definitiva in cazul asistentului medical care a violat zeci de paciente. Cati ani va petrece dupa gratii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asistentul medical de la Spitalul Judetean de Urgenta Braila acuzat ca sedat si violat zeci de paciente a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel la opt ani de inchisoare si obligat, impreuna cu unitatea medicala, sa-i plateasca unei victime daune morale de 15.000 de euro. Viorel Micu, de 60 de ani, asistent medical la Sectia de Chirurgie a Spitalului Judetean, a fost arestat preventiv in septembrie 2015, dupa ce in iulie o adolescenta de 16 ani a depus plangere impotriva acestuia, acuzandu-l ca a sedat-o in timp ce se afla internata pentru o operatie de apendicita si a violat-o, rezultatele probelor ADN confirmand acest lucru. Dupa ce a fost arestat, politistii au audiat zeci de paciente care au fost internate p ...