Sentinta definitiva: Mircea Badea si Antena3, condamnati sa plateasca daune morale de 25.000 de lei unui scriitor insultat

Realizatorul TV Mircea Badea si postul Antena3 trebuie sa plateasca daune morale in valoare de 25.000 de lei scriitorului Florin Toma, potrivit unei sentinte judecatoresti definitive. Motivul: Badea l-a jignit dur pe scriitor, intr-o maniera care a depasit sfera pamfletului.

Decizia a fost data luna trecuta de Tribunalul Bucuresti. Practic, magistratii au mentinut o decizie similara data de Judecatoria Sectorului 1. "Respinge apelul ca nefondat. Definitiva", este minuta Tribunalului Bucuresti.

Insultele

Totul a inceput pe 1 februarie 2016, atunci cand Mircea Badea l-a jignit pe scriitorul Florin Toma in emisiunea "In gura presei". Potrivit cererii de chemare in judecata, scriitorul a reclamat ca realizatorul TV a avut mai multe formulari batjocoritoare si insultatoare la adresa sa.

Expresiile folosite au fost "...morsa incompetenta..., burdihan mare...opera de trei parale, la propriu...ochii inecati in osanza...Toma slutu' si uratu'... Toma grosu' si artagosu'...il sterge la fund cu limba de matase...cand scrii harnelile alea de le scrii...netalentat si prost...". Alte aprecieri au vizat denigrarea operei lui Florin Toma, calitatea sa de scriitor, finalmente fiind exprimate gesturi cu conotatie sexuala.

"Adevaratul scop al emisiunii a fost de denigrare, de efectuare a unui atac la persoana si lezarea imaginii", s-a plans scritorul.

Cererea lui Florin Toma adresata postului Antena3 de a primi scuze si de a beneficia de un drept la replica a fost respinsa.

Afirmatiile ar fi fost facute cu intentie

Instanta care a dat prima decizie, Judecatoria Sectorului 1, arata ca Mircea Badea, in calitatea sa de realizator TV, trebuie sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale oricarei persoane, printre care si dreptul lui Florin Toma la imagine, respectarea demnitatii si onoarei acestuia, "iar afirmatiile au fost facute in mod deliberat, deci cu intentie".

Potrivit motivarii, instanta a apreciat ca in acest caz este indeplinita si cerinta existentei prejudiciului moral - constand in lezarea imaginii ori a onoarei unei persoane.

Instanta a explicat prejudiciile morale

"In cazul de fata este vorba de un prejudiciu moral constand in suferinta psihica ce a fost cauzata reclamantului (Florin Toma- n.red) de fapta paratului (Mircea Badea- n.red), precum si de consecintele negative asupra reputatiei profesionale a reclamantului (Florin Toma- n.red), in sensul discreditarii acestuia", mai arata magistratii.

"De asemenea, s-au creat premisele unei situatii de inferioritate a reclamantului, prin trimiterile facute la aspectul sau fizic, cu depasirea caracterului de pamflet al demersului jurnalistic", au concluzionat judecatorii.

