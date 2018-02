Sentinta DURA pentru un fost antrenor! A fost gasit vinovat in alte 7 capete de acuzare privind agresiuni sexuale

Sentinta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul antrenor si cautator de talente al clubului englez de fotbal Crewe Alexandra, Barry Bennell, a fost gasit vinovat in alte 7 capete de acuzare privind agresiuni sexuale repetate asupra unor minori, scrie BBC. Potrivit unei instante din Liverpool, Bennell a abuzat sexual de mai multe ori 11 baieti, cu varste intre 8 si 15 ani, in perioada 1979-1990. Intr-o prima faza, Bennell, 64 de ani, care a fost si antrenor la Manchester City, a fost gasit vinovat in 36 capete de acuzare, incluzand viol si comportament indecent fata de minori. Barry Bennell a fost pus sub acuzare in noiembrie 2016, dupa ce procurorii au primit dosarul de la politia din comitatul Cheshire, care are in jurisdictie clubul Crewe Ale ...