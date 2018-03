Sentinta extrema? Doi proxeneti din Vaslui risca sa putrezeasca intr-o puscarie din Spania

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi proxeneti vasluieni risca 600 de ani de inchisoare, in Spania. Este vorba despre fratii Sandulache, acuzati, pe langa prostitutie, de trafic de droguri, spalare de bani, santaj si violente. Potrivit anchetatorilor, liderii retelei racolau tinere din Romania cu promisiunea unor slujbe bine platite. Odata ajunse in Spania, fetele erau obligate sa se prostitueze. Erau snopite in bataie daca fratii romani considerau ca nu au castigat suficient. 12 membri ai retelei de prostitutie au fost arestati in ianuarie, in urma unor descinderi in clubul de noapte pe care fratii Sandulache il conduceau in regiunea Asturias. CITESTE SI: Peste 100 de ani de puscarie pentru fratii Sandulache! Marturii horror facute de femeile obligate sa se ...