Sentinta momentului la Constanta!: Doi angajati ai unei primarii din judet, condamnati

Tribunalul Constanţa a dispus azi condamnarea, în primă instanţă, a Magdalenei Olteanu, referent în cadrul Primăriei comunei Fântânele, judeţul Constanţa, şi al lui Dumitru Orleanu, secretar al unităţii administrativ-teritoriale Fântânele, ambii deferiţi Justiţiei de procurorii DNA Constanţa.În cauză, Magdalena Olteanu este suspectată de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals intelectual, în formă continuată. Asta în timp ce în sarcina lui Dumitru Orleanu s-au reţinut folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, în formă continuată, şi conflict de interese, în formă continuată.Olteanu Magdalena a fost condamnată la un an şi opt luni de închisoare cu suspendare. Instanţa a constatat achitat integral prejudiciul în valoare de 134.858,29 lei şi dispus obligarea inculpatei Magdalena Olteanu la plata către partea civilă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bucureşti a sumei de 5549,36 lei reprezentând accesorii calculate conform OUG nr.66/2011 de la data efectuării fiecărei plăţi şi până la data recuperării integrale a prejudiciului.Dumitru Orleanu a luat un an şi patru luni de închisoare cu suspendare. În în cazul său, instanţa a constatat achitat integral prejudiciul în valoare de 94.374,31 lei şi obligă inculpatul Orleanu Dumitru la plata către partea civilă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bucureşti a sumei de 4518,64 lei reprezentând accesorii calculate conform OUG nr.66/2011 de la data efectuării fiecărei plăţi şi până la data recuperării integrale a prejudiciului.În final, magistraţii au dispus desfiinţarea mai multor înscrisuri falsificate.Decizia nu este definitivă!