Serata „Procopiu” la Palat: „Bioelectromagnetism – intre teorie si experiment”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seria Seratelor „Procopiu” de la Palatul Culturii Iasi se redeschide joi, 25 octombrie, ora 18.00, cu o conferinta sustinuta de prof.univ.dr. Octavian Baltag, de la Facultatea de Bioinginerie Medicala – Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, intitulata „BIOELECTROMAGNETISM – intre teorie si experiment”. Prelegerea face o introducere in lumea bioelectromagnetismului, stiinta integrativa a fenomenelor electrice si magnetice specifice viului. Sunt prezentate legaturile dintre campurile fizice fundamentale ale lumii si, in special, prezenta si rolul campurilor electromagnetice in lumea vie. Vor fi aduse in atentie si o serie de rezultate stiintifice prioritar ...