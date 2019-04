Serban Nicolae i-a batut obrazul lui Klaus Iohannis dupa discursul anti-PSD din Parlament

Klaus Iohannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, i-a adresat astazi, presedintelui Klaus Iohannis, in plenul reunit al Parlamentului, cateva cuvinte ca reactie la atacurile sefului statului la guvernarea social-democrata. De asemenea, Serban Nicolae i-a aratat lui Klaus Iohannis, aflat in fata sa, semnul cu degetul pe obraz care semnifica, de regula, ca cineva nu are bun simt. Klaus Iohannis va fi prezent la sedinta solemna a Senatului si Camerei Deputatilor Episodul a avut loc dupa ce Iohannis s-a indreptat catre parlamentarii PNL la finalul discursului si Serban Nicolae era in primul rand al bancilor din plen. Seful statului nu a dat semne ca a auzit ce i-a spus Serban Nicolae sau a vazut semnul facut de ...