Serban Nicolae, liderul grupului PSD: "Banci importante spala bani"

Liderul grupului senatorial PSD, Serban Nicolae, a afirmat ca analizeaza posibilitatea modificarii Legii pentru prevenirea spalarii banilor, astfel incat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) sa poata derula investigatii privind activitatea unor banci in domeniile de care se ocupa institutia. Amintind ca "la nivelul UE s-a constatat o preocupare legata de operatiuni de spalare de bani efectuate de banci importante, dintre care unele au subsidiare in tara noastra", Serban Nicolae l-a intrebat, in sedinta Comisiei juridice din Senat, pe reprezentantul ONPCSB daca exista vreo investigatie in curs a oficiului referitoare la o eventuala spalare de bani a subsidiarel ...