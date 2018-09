Serena Williams, amendata de Asociatia de Tenis din SUA, pentru scandalul din finala US Open

Serena Williams 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asociatia de Tenis a Statelor Unite a amendat-o pe Serena Williams pentru scandalul din finala US Open. Jucatoarea americana a pierdut meciul in fata japonezei Naomi Osaka, dar a facut valva certandu-se cu arbitrul de scaun. Asociatia de Tenis din SUA i-a dat o amenda de 17 mii de dolari Serenei Williams, pentru cele 3 incalcari de regulament din finala de la US Open. Serena Williams a facut o criza de nervi in timpul partidei disputate cu Naomi Osaka. Sportiva a tipat de mai multe ori la arbitru si l-a numit "hot" si "mincinos". Situatia a degenerat cand arbitrul Carlos Ramos a anuntat ca Serena Williams a primit sfaturi din partea antrenorului ei, aflat in tribuna. Lucru inte ...