Serena Williams il desfiinteaza pe Ion Tiriac: 'Ma voi certa cu el, credeti-ma!

Dupa scandalul cu Ilie Nastase, jucatoarea americana Serena Williams are probleme cu Ion Tiriac! Ea a considerat sexiste declaratiile facute de omul de afaceri Ion Tiriac despre greutatea ei si a precizat ca va avea o discutie pe aceasta tema cu fostul tenismen. "Am spus intotdeauna ca oamenii au dreptul la opinia lor. Clar, e mai mult de tenisul feminin decat de mine. E mult mai mult, dar ma voi certa cu el, credeti-ma! Este un comentariu ingorant si unul sexist si poate ca el este un om ignorant", a declarat Serena Williams, pentru New York Times, care i-a dedicat un amplu material fostului lider WTA. La inceputul acestei luni, intr-un interviu acordat publicatiei germane Bild, Ion Tiri ...