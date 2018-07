Serena Williams s-a trezit cu inspectorii ANTIDOPING in casa: Primele declarații ale fostului lider mondial

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams consideră că testele antidoping nu sunt aleatorii şi că este victima unei discriminări.

"Şi a venit momentul pentru controlul antidoping ''aleatoriu'' şi o controlăm doar pe Serena. Dintre toate jucătoarele, s-a dovedit că eu sunt cel mai des testată. Discriminare? Cred că da. Măcar voi păstra sportul curat", a scris Williams pe Twitter.

Un raport al site-ului Deadspin din iunie a arătat că Serena Williams a fost testată de cinci ori în 2018, în timp ce alte jucătoare americane au fost o singură dată sau chiar deloc, scrie news.ro.

...and it’s that time of the day to get “randomly” drug tested and only test Serena. Out of all the players it’s been proven I’m the one getting tested the most. Discrimination? I think so. At least I’ll be keeping the sport clean #StayPositive