Serghei Mizil o face praf pe Brigitte Sfat, dupa aparitiile de la Ferma. „Se mentine in atentie, urcandu-se Pastrama pe ea”

Imaginile cu Brigitte Sfat si Florin Pastrama in timp ce se saruta la „Ferma” i-au socat pe apropiati, mai ales ca cei doi erau implicati in relatii cu alte persoane, inainte de participarea la show.

Brigitte Sfat a fost dur criticata de Serghei Mizil, care nu s-a abtinut sa faca aluzii la perioada in care vedeta a facut doi ani si sapte luni de inchisoare, dupa ce a fost acuzata de instigare la sechestrare de persoane.

„Pana sa fie cu Ilie Nastase ai auzit de Brigitte? Asa se mentine in atentie, urcandu-se Pastrama pe ea! S-a mai auzit pe la puscarie de ea! Si Bianca Dragusanu a rezistat pe scandaluri! Pe termen lung, toate si-au facut bani pe chestia asta! E mirajul televiziunii” , a declarat Serghei Mizil in cadrul emisiunii de la Antena Stars.

„La ea, prestatia e nasoala, n-ai ce sa-i faci” , a spus si Dan Capatos, prezent la randul sau in platoul emisiunii, „O respect cum poate sa arate la varsta asta! Patratelele nu le face domnul doctor, lasati!” , a mai declarat Serghei Mizil.

Dupa ce s-au tachinat cateva zile, Florin Pastrama si Brigitte si-au dat frau liber pasiunii si nu au mai tinut cont de nimic. In editia de joi seara, 21 martie, cei doi au dormit in acelasi pat, s-au imbratisat si s-au sarutat sub privirile uimite ale celor din jur. De altfel, imaginilie incendiare cu cei doi vor continua si marti, 26 martie, cand ceilalti concurenti isi vor spune parerea cu privire la idila dintre cei doi. „Pe bune? Bro, nu imi vine sa cred asa ceva”, spune Catalin Morosanu.

