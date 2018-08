Serviciul de Stare Civila Constanta. Publicatii de casatorie 20 august 2018

Linia 41 de tramvaie va fi suspendata in zilele de 25 si 26 august pentru lucrari de revizie. In locul acesteia va functiona linia naveta de autobuze 641.

Ana Maria Gheorghe, tânăra protestatară care a înfruntat un jandarm, a devenit celebră după ce fotografia cu ea, realizată de fotoreporterul Dumitru Angelescu, a fost preluată de Euronews la secțiunea „No comment". Țânăra de 26 de ani a vorbit despre protestul din 10 august și de cum a ajuns în postura din fotografia ajunsă deja […]

Oana Lis e scrie mereu la status-ul de pe Facebook tot felul de „vorbe de duh". Recent, ea le-a spus prietenilor virtuali că orice i s-ar întâmpla și cu orice ar lovi-o viața, ea nu plânge. Soția lui Viorel Lis susține că plânsul „este pentru atunci când cineva moare", așa că ea nu are de […]