Serviciul de Stare Civila Constanta. Publicatii de casatorie 28 august 2018

Cursă nebună terminată cu un accident grav. Un şofer băut din Gura Humorului a trecut pe culoarea roşie a semaforului, iar când poliţiştii au vrut să-l oprească, a apăsat pedala de acceleraţie. În timp ce era urmărit de poliţişti, bărbatul a pierdut controlul volanului şi a ajuns pe contrasens, unde a lovit trei maşini şi […] The post Băut la volan, a lovit trei mașini și un TIR! A urmat o cursă nebună cu polițiștii după el appeared first on Cancan.ro.