Serviciul Roman de Informatii lanseaza un avertisment de ultima ora: Un nou virus ar putea ucide animalele din Romania

SRI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Comsiei de control al SRI, Claudiu Manda, a declarat joi ca directorul Serviciului, Eduard Hellvig, a informat ca exista pericolul ca in Romania sa ajunga un alt virus, pe langa cel al pestei porcine africane si anume unul care sa afecteze rumegatoare mic, cum ar fi oile. „Exista pericolul unui alt virus, in ceea ce priveste micile rumegatoare. In acest context, am intrebat daca exista informari, au spus ca exista, ca au preocupari si a ramas ca in perioada imediat urmatoare sa ne parvina de la SRI o informare daca si pe cine au informat in acest sens. A fost o discutie cu SRI ca, in afara de pesta porcina africana, poate sa ajunga si un alt virus in Romania, la rumegatoarele mici, oi, care poa ...