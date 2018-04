Sesiuni de distractie in aer liber, la trambulinele si caruselul din parcul PALAS

Sesiuni de distractie in aer liber la trambulinele si caruselul din parcul PALAS1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zilele insorite dau startul sezonului de distractie in aer liber, in ansamblul Palas. Cei mici se pot bucura din nou de sesiuni prelungite de joaca la atractiile din parcul Palas: trambulinele Palas Jump si caruselul venetian. Parintii care vor sa isi incurajeze copiii sa faca multa miscare, adolescentii care cauta noi modalitati de a combina distractia si relaxarea, dar si tinerii care vor sa-si petreaca timpul liber intr-o maniera antrenata sunt asteptati la trambulinele Palas Jump. Destinatia de agrement este amplasata in parcul Palas si include un sistem modern de 12 trambuline, ideale pentru cei care vor sa se incarce cu en ...