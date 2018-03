Seva de mesteacan, remediul miraculos pe care romanii il consuma de sute de ani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Denumita si bautura zeilor, seva de mesteacan, remediul miraculos al naturii, este colectata in aceasta perioada din padurile din Muntii Apuseni. Oamenii locului cunosc calitatile acestui lichid pentru diverse boli si il consuma de sute de ani. La 90 de km de Alba Iulia, in padurile din zona localitatii Vidra, in fiecare primavara localnicii colecteaza seva de mesteacan. Procedeul este simplu: dau o gaura in trunchiul copacului, pun sticle pe tulpina si in numai cateva ore pot incepe cura cu aceasta licoare-minune. Turistii curiosi abia asteapta sa guste bautura. “M-a revigorat ca era rece si mi-a dat energie si a doua oara imi place chiar si gustul ei.” “Are un gust usor dulceaga e rece si parca te incarc ...