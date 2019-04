Sex in public, intr-un cunoscut club clujean. S-au pus pe treaba in vazul tuturor. VIDEO

Sex in public la After Eight Cluj

Doi tineri au fost surprinsi in timp ce faceau sex, fara nicio jena, in toaleta clubului central After Eight. Din clipul filmat se poate auzi cum mai multi tineri care asistau la intreaga scena se distrau copios pe seama participantilor la actul sexual, facandu-le acestora galerie si chiar incurajandu-i. Sursa video: Stiri de Cluj Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

