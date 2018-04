Sfanta Lumina de la Ierusalim va fi adusa astazi in Romania

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi adusa, in seara zilei de sambata, cu un avion special, de o delegatie a Patriarhiei Romane. Potrivit unui comunicat al Biroului de Presa al Patriarhiei Romane transmis, miercuri, AGERPRES, delegatia va fi condusa de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, Timotei Prahoveanul. Sfanta Lumina va fi oferita la slujba de Inviere de catre patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, clerului si credinciosilor prezenti la Catedrala Patriarhala. Protoieriile din Arhiepiscopia Bucurestilor si celelalte eparhii ale Patriarhiei Romane sunt invitate sa trimita delegati la Aeroportul International „Henri Coanda” din Bucuresti (salonul oficial) in seara zilei de 7 aprilie, in jurul o ...