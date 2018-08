Sfanta Maria Mare, praznuita pe 15 august. Ce se intampla daca trandafirii infloresc in preajma acestei sarbatori

Trandafiri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfanta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului este praznuita anual la 15 august. De aceasta mare sarbatoare a crestinilor ortodocsi sunt legate o multime de obiceiuri si superstitii, pe care vi le prezentam mai jos. In dimineata acestei zile, femeile merg la biserica si impart struguri, prune si faguri de miere. Apoi, femeile merg in cimitir si tamaiaza mormintele rudelor. Ciobanii coboara oile de la munte (La Santamaria Mare / Tulesc oile la vale!), barbatii isi schimba palaria cu caciula, se interzice scaldatul in apa raurilor spurcata de cerb si dormitul pe prispa sau in tarnatul casei. De Sfanta Marie, fetele purtau o planta numita "navalnic", care avea puterea sa aduca petitori. Perioad ...