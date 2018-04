Sfantul Gheorghe, superstitiii si traditii. Ce sa faci si ce nu trebuie sa faci pe 23 aprilie

Sfantul Gheorghe

Luni, 23 aprile, este sarbatorit Sfantul Mare Mucenic Gheorghe. Aceasta sarbatoare crestina vine cu o serie de traditii si obiceiuri din batrani.

Sfantul Mare Mucenic Gheorghe este unul dintre cei mai venerati sfinti din calendarul ortodox, sarbatorit la data fixa in fiecare an - 23 aprilie. Din acest motiv, aceasta sarbatoare "vine la pachet" cu o serie de aspecte pe care oamenii sunt incurajati sa nu le neglijeze.

Obiceiuri de Sfantul Gheorghe, 23 aprilie.

Oamenii sunt sfatuiti sa nu doarma in noaptea de Sfantul Gheorghe, motivul fiind acela de a fi voiosi si plini de speranta pe parcursul intregului an. De asemenea, o alta traditie de Sfantul Gheorghe le are in prim-plan pe femei, mai ales ca acestea din urma sunt sfatuite sa-si scoata sculele de tesut afara, deoarece norocul se va abate asupra lor.

In ceea ce priveste sanatatea oamenilor, mijlocul trebuie incins cu o ramura verde, intrucat doar asa pot fi alungate bolile si necazurile.

Credinte si superstitii de Sfantul Gheorghe, 23 aprilie.

Scaldatul, inainte de rasaritul soarelui, intr-o apa curgatoare, ajuta la indepartarea relelor si invidiilor din sufletele oamenilor. Cine nu face asta si doarme in seara de Sfantul Gheorghe, acela fura din somnul mieilor si o sa doarma tot anul.

Mai mult de atat, de Sfantul Gheorghe, pe 23 aprilie, gunoiul trebuie asezat la radacinile pomilor, mai ales ca aduce noroc in curtea celor care fac asta.

Daca ploua in ziua de Sfantul Gheorghe, pe 23 aprilie, acesta este un semn divin ca urmeaza sa se faca graul si fanul.

Rugaciunea aducatoare de noroc de Sfantul Gheorghe, 23 aprilie.

"O, luptatorule si biruitorule, mare Gheorghe, in nevoie si in nenorociri grabnic ajutator si cald sprijinitor, iar celor intristati bucurie nespusa, primeste de la noi aceasta rugaminte a smeritului tau rob, a Domnului Stefan Voievod, din mila lui Dumnezeu Domnul Tarii Moldovei. Pazeste-l pe el in lumea aceasta si in cea de apoi, pentru rugaciunile celor ce Te cinstesc pre Tine, ca sa Te preamarim in veci. Amin", este rugaciunea pe care o spun crestinii ortodocsi.

