SFANTUL ILIE 2018. Traditii si superstitii: De ce nu e bine sa mananci mere pe 20 iulie

sfantul ilie

SFANTUL ILIE 2018. In fiecare an pe 20 iulie Biserica Ortodoxa il sarbatoreste pe Sfantul Ilie. Aceasta zi este incarcata de semnificatii, iar multi oameni respecta o multime de traditii.

Sfantul Ilie a trait in Regatul de Nord al lui Israel, in vremea domniei regelui Ahab. El a fost fiul preotului Sovac din Tesvi (din neamul lui Aaron) si a trait cu mai bine de 800 de ani inainte de Hristos, conform crestinortodox.ro. In Vechiul Testament se vorbeste despre faptele lui minunate in cartile numite Regi. Sfantul Ilie a fost ales de Dumnezeu sa certe aspru pe regele Ahab si pe cei care-l urmau pe calea paganeasca a adorarii lui Baal.

Sfantul Ilie a fost hranit in chip minunat de corbi pe cand era retras la paraul Cherit si de un inger pe drumul spre Muntele Horeb. Datorita rugaciunii sale, Dumnezeu a oprit ploaia timp de trei ani si jumatate, a inmultit faina si uleiul vaduvei din Sarepta Sidonului si l-a inviat pe fiul ei. Apoi, a chemat foc din cer prin care a ars jertfa adusa de el lui Dumnezeu, a inlaturat cultul zeului Baal.

Traditii, superstitii si obiceiuri de Sfantul Ilie!

Putini stiu ca data de 20 iulie este marcata si ziua zeului solar, aceasta data fiind considerata mijlocul sezonului pastoral. Sfantul Ilie este o divinitate populara care a preluat numele si data celebrarii de la un sfant crestin – Sfantul Prooroc Iile, conform sursei citate. In Panteonul romanesc, Sfantul Ilie este o divinitate a Soarelui si a focului, identificata cu Helios din mitologia greaca si cu Gebeleizis din mitologia geto-daca.

Pentru ca era o divinitate solara si meteorologica, Sfantul Ilie provoaca aparitia unor tunete, traznete, ploi torentiale si incendii. El putea sa lege si sa dezlege ploile, si tot el hotara unde si cand sa bata grindina.

In ajunul acestei zile, fetele se duceau noaptea pe ogoarele semanate cu canepa, apoi se dezbracau. Se tavaleau goale prin cultura, apoi se imbracau si se intorceau acasa. Daca, in noaptea dinspre Sfantul Ilie, visau canepa verde era semn ca se vor marita cu flacai tineri si frumosi, iar daca visau canepa uscata se zicea ca se vor marita cu oameni batrani.

Traditia populara spune ca in dimineata zilei de 20 iulie se culegeau plante de leac, in special busuioc. Plantele erau puse, apoi, la uscat in podurile caselor, sub stresini sau in camari. Tot acum se culegeau si plantele intrebuintate la vraji si farmece. De Sfantul Ilie, femeile duceau busuioc la biserica pentru a fi sfintit dupa care, intoarse acasa, il puneau pe foc, iar cenusa rezultata o foloseau in scopuri terapeutice atunci cand copiii lor faceau bube in gura.

O alta vorba din popor spune ca pana pe data de 20 iulie, nu era voie sa se consume mere si nici nu era indicat ca aceste fructe sa se bata unul de altul, pentru a nu bate grindina. In unele regiuni, acest obicei este pastrat si in zilele noastre. In aceasta zi, merele se duc la biserica pentru a fi sfintite, pentru ca o superstitie spune ca numai in acest mod ele vor deveni mere de aur pe lumea cealalta. De Sfantul Ilie, romanii isi aminteau si de sufletele mortilor, in special de sufletele copiilor morti. Femeile chemau copii straini sub un mar, pe care il scuturau ca sa dea de pomana merele cazute. Astfel, se considera ca mortii se veselesc.

Scenariul ritual de renovare a timpului, specific tuturor marilor sarbatori calendaristice, cuprinde si practici de pomenire a mortilor. De Sfantul Ilie, bisericile sunt pline cu bucate pentru pomenirea mortilor (Mosii de Sant-Ilie), iar la casele gospodarilor se organizeaza praznice mari. Se spune ca daca tuna de Sfantul Ilie, toate alunele vor seca, iar fructele din livezi vor avea viermi. Si astazi, oamenii cred in aceasta superstitie.

Ce nu trebuie sa faci de Sfantul Ilie

Nu se lucreaza de teama pagubelor, cum ar fi traznete, ploaie, grindina, care ar putea distruge recoltele.

Femeile nu au voie sa spele rufe sau sa faca munci grele in gospodarie.

Pe Sfantul Ilie il cinstesc mai ales cojocarii, stuparii. In aceasta zi se reteaza stupii, se duc faguri si mere la biserica spre binecuvantare si se impart de pomana.

Pe 20 iulie, se culeg in zori plante de leac stropite cu sange de cocos taiat deasupra lor.

O alta traditie populara spune ca de Sfantul Ilie se duc berbecii la berbecar.

Daca tuna in aceasta zi de sarbatoare vor fi merele si alunele viermanoase, iar daca ploua, va ploua 20 de zile.

In judetul Alba, se tine „Targul de fete de pe Muntele Gaina".

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.