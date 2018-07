Sfantul Ilie. Traditii si obiceiuri. Ce nu ai voie sa faci astazi, ca sa iti mearga bine tot anul

sfantul ilie 1024x614

Pe data de 20 iulie, crestin-ortodocsii il praznuiesc pe Sfantul Ilie, unul dintre cei mai importanti sfinti din calendar.

Sfantul Ilie mai este cunoscut de catre crestini si ca sfantul care aduce ploile. Prin rugaciunile sale, se spune ca a salvat poporul din Israel, dupa ce timp de trei ani si jumatate a fost seceta. Numeroase traditii si obiceiuri sunt legate de Sfantul Ilie.

Acesta s-a nascut si a trait pe vremea regelui Ahab, in regatul Israel din Samaria. Se spune ca Sovac, tatal lui, a vazut, la nasterea lui Ilie, oameni imbracati in vesminte albe care il inveleau pe fiul sau in haine de foc si ii dadeau sa manance o flacara.

Preotii templului din Ierusalim au considerat ca Ilie a fost ales de Dumnezeu pentru a-I sluji.

In perioada vietii sale, Ilie a savarsit mai multe pacate, cel mai mare dintre ele fiind uciderea parintilor sai, la indemnul diavolului. Se spune insa ca Dumnezeu l-a iertat si l-a urcat la cer intr-o trasura de fic trasa de cai albi inaripati.

Dupa trecerea la cele vesnice, Ilie a inceput sa fie cunoscut ca cel care a salvat poporul Irsael de la piere si a ajuns sa fie cinstit.

Potrivit crestinortodox.ro, in Liturghier, la slujba care se oficiaza la vreme de seceta, intalnim o cerere in care este redata mijlocirea Sfantului Ilie pentru ploi: ‘Pentru ca rugaciunile noastre sa fie bine primite si precum pe Ilie, oarecand, asa sa ne auda si pe noi si sa ne miluiasca cu ploaie si cu buna intocmire a vazduhului, Domnului sa ne rugam.

Se spune ca Sfantul Ilie cutreiera norii, fulgera si trazneste dracii cu biciul sau de foc. Asa ii pedepseste pe cei care i-au facut rau. Acesta ii cauta pe dracii care se ascund in casele oamenilor sau in trupul animalelor.

In ajunul zilei de Sfantul Ilie, fetele nemaritate obisnuiau sa se duca noaptea pe ogoarele semanate cu canepa. Se dezbracau si goale se tavaleau prin canepa, apoi se imbracau, se intorceau acasa si se duceau la somn. Daca le aparea in vis canepa verde in noaptea de dinainte de Sfantul Ilie, insemna ca se vor marita cu un barbat tanar si frumos. Cele care visau canepa uscata stiau ca se vor casatori cu un barbat mai in varsta.

De Sfantul Ilie, se culeg plante de leac, mai ales busuiocul. Plantele se asaza la uscat in podul caselor, sub streasina sau in camari.

Busuiocul este dus la biserica pentru a fi sfintit. Adus acasa, busuiocul se punea pe foc, iar cenusa era folosita atunci cand copiii faceau bube la gura.

Tot astazi se strange miere din stupi si se impart faguri celor nevoiasi.



Ce nu ai voie sa faci de Sfantul Ilie

Pe vreme de furtuna, este interzis sa te adapostesti sub lemn de carpen, deparece diavolii se ascund in aces lemn.

Daca este furtuna, se spune ca nu trebuie sa se deschida usile si geamurile, ca sa nu intre in casa diavolii care fug de Sfantul Ilie.

Femeile secera grau pe care il fierb si il consuma cu miere.

Pentru sanatate, oamenii mananca in multe zone fructe proaspete. Merele se duc la biserica, apoi se consuma. Cine mananca mere inainte sa le duca la biserica va avea parte numai de mere pe lumea cealalta.

Se spune ca daca tuna de Sfantul Ilie, alunele seaca, iar fructele fac viermi.

Nu se lucreaza campul de Sfantul Ilie, de teama traznetelor si a grindinei. De asemenea, nu se coase si nu se spala.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.