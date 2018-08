Sfarsit tragic pentru o tanara profesoara din Prahova dupa ce a cazut de pe stanci in muntii Bucegi

Elicopter SMURD google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O profesoara de arte din Prahova a murit intr-un accident cumplit, in muntii Bucegi. Ea si mama ei s-au aventurat pe un traseu extrem de dificil chiar si pentru cei mai experimentati alpinisti. Salvamontistii au cerut interventia unui elicopter pentru o putea salva pe mama profesoarei. Ore in sir, un elicopter SMURD cu medic si salvamontisti la bord a zburat deasupra varfurilor stancoase din Bucegi. Salvatorii au fost alertati de o femeie, in varsta de 56 de ani, ca fiica ei a cazut intr-o prapastie, iar in cadere s-a lovit de stanci. Stefan Petrut, Salvamont Busteni: O actiune foarte dificila, pe un fir secundar a vaii cerbului. A fost o actiune de cautare, in prima faza, pana am identificat z ...