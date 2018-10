Sfarsit tragic pentru sapte elefanti in India! Au murit electrocutati dupa ce au atins un cablu electric

Elefanti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sapte elefanti au murit electrocutati dupa ce au atins un cablu electric prabusit la pamant in estul Indiei, a precizat sambata un oficial din domeniul forestier, potrivit dpa. O turma de elefanti care trecea vineri seara printr-un sat din padurea Dhenkanal Sadar din statul Orissa (estul Indiei) a intrat in contact cu linia de electricitate, a precizat Jitendranath Das, ajutor de padurar. Trupurile elefantilor au fost descoperite de sateni. Se pare ca elefantii s-au indepartat de habitatul lor in cautarea hranei, a spus Das. Defrisarile, braconajul si extinderea asezarilor umane au afectat efectivul de 26.000 de elefanti care traiesc in salbaticie din India, fortandu-i sa se indeparteze de habitate si reze ...