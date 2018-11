Sfarsit tragic pentru un adolescent de 17 ani din Brasov. A fost gasit impuscat in cap

Politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un adolescent in varsta de 17 ani din Brasov a fost gasit, miercuri seara, impuscat mortal. Un baiat in varsta de 17 ani a murit, in aceasta seara, in cartierul brasovean Stupini, in urma unei plagi impuscate in zona capului. Vezi si: Sfarsit tragic pentru un barbat din Ramnicu Valcea. A fost accidentat mortal de un tren Sageata Albastra Se pare ca adolescentul s-ar fi impuscat cu arma de vanatoare a tatalui sau, in locuinta familiei, pe fondul unor certuri cu apropiatii, scrie mytex.ro. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a confirmat ca un echipaj al Ambulantei s-a deplasat in Stupini, pentru a-i acorda ingrijiri medicale adolescentului ...