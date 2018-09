Sfarsit tragic pentru un adolescent din Iasi! S-a aruncat in gol de la etajul 5

SMURD 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi, un adolescent in varsta de 19 ani si-a pus capat zilelor aruncandu-se in gol de la etajul 5 al unui bloc. La fata locului s-a deplasat de urgenta un echipaj SMURD insa nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe acesta, declarand decesul. Momentan nu se cunosc detalii despre motivul pentru care tanarul a recurs de acest gest. A fost deschis un dosar penal pentru moarte suspecta. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. adolescent bloc : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:69114,do ...