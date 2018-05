Sfarsit tragic pentru un barbat de 50 ani! S-a impuscat in cap, intr-o banca, pentru ca nu mai putea sa-si plateasca imprumutul

Pistol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 50 de ani, din Chisinau, s-a impuscat in cap in sediul unei companii de creditare, pentru ca nu mai putea sa plateasca imprumutul si urma sa fie evacuat din casa ipotecata. Barbatul din R. Moldova, impreuna cu sotia si cei doi copii, ar fi trebuit sa paraseasca locuinta peste cateva zile. Disperat, a recurs la gestul socant in fata angajatilor si clientilor, relateaza protv.md. Tragedia s-a produs pe strada Petru Rares, din Chisinau. Barbatul a scos pistolul din buzunar si a apasat pe tragaci vineri la pranz, in jurul orei 14, au comunicat reprezentantii politiei. Victima avea un credit de 12.000 de dolari, pe care nu a putut sa-l inapoieze, iar dobanzile si penalitatile crescusera considerabi ...