Sfarsit TRAGIC pentru un barbat din India! A fost omorat cu pietre de catre niste maimute

Un barbat din India a murit dupa ce a fost lovit in repetate randuri de niste maimute care au aruncat caramizi spre el. Dharampal Singh, 72 de ani, a ajuns la spital cu rani la piept si cap, iar ulterior acesta a fost declarat decedat. Singh strangea lemn in padure in orasul Tikri, din statul Uttar Pradesh, in momentul in care maimutele si-au inceput atacul. Maimutele ar fi strans caramizile de pe un santier din apropiere, unde se construieste un bloc. Mai multi localnici s-ar fi pland in ultima perioada de agresivitatea maimutelor din zona, dar acestea sunt specie protejata. Daca t ...