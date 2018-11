Sfarsit tragic pentru un barbat din Ramnicu Valcea. A fost accidentat mortal de un tren Sageata Albastra

Sageata Albastra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 37 de ani din Ramnicu Valcea a fost accidentat mortal, miercuri seara, de un tren Sageata Albastra, la o trecere la nivel cu calea ferata din cel mai mare cartier al municipiului resedinta, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Balteanu. Potrivit acesteia, barbatul s-ar fi angajat sa traverseze calea ferata fara sa se asigure si a sfarsit sub rotile trenului de mare viteza. Vezi si: Specialistii avertizeaza! Nimeni nu mai e in siguranta la metrou Traficul feroviar nu a fost afectat. Politistii continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate circumstantele in care a avut loc accidentul. Acesta este cel de-al doilea astfel d ...