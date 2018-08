Sfarsit tragic pentru un barbat din Vaslui! A fost gasit spanzurat intr-o padure chiar de ziua lui

Spanzurat padure google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mirel Basescu, un barbat din comuna Albesti, Vaslui, a fost gasit spanzurat intr-o padure chiar de ziua lui. Barbatul, care azi implinea 38 de ani, a fost dat disparut de familie in cursul zilei de joi. Vineri, fratele acestuia l-a gasit atarnand in streang intr-o padure de pe raza localitatii Albesti. Potrivit medicilor, barbatul era mort de cel putin 24 de ore. Oamenii din comuna spun ca nu isi explica gestul, intrucat el era un om muncitor, serios si linistit. Vezi si: EXCLUSIV! Tanar spanzurat in satul Buhaeni, comuna Andrieseni. Elicopterul SMURD a intervenit de urgenta In urma cu putin timp, un apel la numarul unic de urgente 112 anunta faptul ca un tanar in varsta de 27 de ani, D.Ion ...