Sfarsit tragic pentru un barbat in timp ce taia lemne cu drujba

Un barbat in varsta de peste 70 ani din localitatea ieseana Vladeni a murit dupa ce s-a taiat cu drujba la o gamba. Cei care se aflau la fata locului au sunat la 112 pentru a solicita ajutorul unui echuipaj medical. Pana la sosirea echipajului medical barbatul a intrat in soc hemoragic si ulterior in stop cardio-respirator. De mentionat este ca pana la sosirea echipajului medical nimeni nu a aplicat manevre de resuscitare. Medicii de pe ambulanta au incercat in zadar sa il resusciteze pe pacient, dar nu au mai putut decat sa declare decesul.