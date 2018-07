Sfarsit tragic pentru un bebelus de numai 3 luni. Mama acestuia l-a uitat in masina o zi intreaga

Bebelus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un bebelus de doar 3 luni a murit, dupa ce mama sa l-a uitat pe bancheta din spate a masinii. Femeia a omis sa isi lase copilul la cresa si l-a uitat, o zi intreaga, in masina, la temperaturi foarte ridicate, intr-un oras din statul american Kentucky. Micutul a stat o zi intreaga in autoturism, la temperaturi foarte ridicate, iar lipsa de oxigen i-a fost fatala in numai cateva ore. Mama sa a uitat sa il lase la cresa dimineata, iar cand a iesit de la serviciu si a mers la masina, trupul neinsufletit al micutului deja emana un miros izbitor. Cazul este acum anchetat de autoritatile americane. Micutul Aiden, in varsta de doar 3 luni a fost declarat mort intr-un spital dintr-un orasel aflat la nord de Lo ...