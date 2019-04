Sfarsit tragic pentru un bebelus dupa ce mama sa l-a scapat din maini pe scarile rulante

Scari rulante google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Accident cumplit pentru o mama care se afla la cumparaturi alaturi de cei doi copii ai sai. In momentul in care coborau pe scarile rulante, femeia s-a dezechilibrat, iar pruncul i-a cazut din brate peste balustrada. Un bebelus de patru luni si-a pierdut viata in mod dramatic, dupa ce mama lui l-a scapat pe scarile rulante. Scenele infioratoare au fost surprinse de camerele de supraveghere ale complexului. Cei trei se apropie de scarile rulante, la etajul al treilea, iar la doi pasi distanta, cel mic scapa din bratele mamei si cade secerat peste balustrada. Femeia priveste cu disperare in gol, apoi fuge pe scari, luand de mana cel de-al doilea copil. Vezi si: Un baietel de 7 ...