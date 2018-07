Sfarsit tragic pentru un calator. A fost ucis de o garnitura de metrou in Bucuresti

Metrou google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedie la metrou! Un barbat in varsta de aproximativ 30 de ani a fost decapitat astazi de un metrou in statia Nicolae Teclu. Vezi si: Horror! Au transmis Live momentul in care au facut accident! Doi tineri au incetat din viata - VIDEO Metrorex anunta ca astazi, la ora 20:15, pe Magistrala 1, un calator a fost lovit de tren in statia Nicolae Teclu. Vezi si: Sclavie moderna la spalatoriile auto din Marea Britanie. Cazul tragic al unui roman care si-a gasit sfarsitul intr-un mod groaznic Circulatia pe firul 2 Anghel Saligny -Nicolae Grigorescu este intrerupta. Personalul Metrorex a solicitat ajutor prin numarul national de urgenta 112. Organele de cercetare vor ancheta tragedia. ...