Sfarsit tragic pentru un fotbalist de 19 ani! A fost impuscat in cap

Un fost fotbalist la echipa AS Saint-Etienne a fost impuscat in cap, duminica seara, in urma unui incident petrecut la Seyne-sur-Mer, in Franta, informeaza presa locala. Oficialii clubului AS Saint-Etienne au confirmat moartea lui William Gomis, de doar 19 ani, printr-un comunicat in care isi exprima tristetea fata de aceasta tragedie. "Saint Etienne a primit cu mare tristete vestea tragica a mortii lui William Gomis, care a avut loc noaptea trecuta. Apreciat de fostii sai colegi si antrenori pentru calitatile umane, tanarul fotbalist, care ar fi implinit 20 de ani in luna decembrie, s-a antrenat doar la clubul la care a ajuns pe cand avea doar 15 ani", se arata in comunicat. William Gomis a fost le ...