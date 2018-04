Sfarsit tragic pentru un fotomodel de 18 ani! Tanara speranta a modei internationale a murit intr-un grav accident rutier - FOTO

Ginevra Gallone Latte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fotomodelul Ginevra Gallone-Latte s-a stins din viata la varsta de 18 ani. Tanara speranta a modei internationale a murit intr-un grav accident rutier. Din informatiile oferite de publicatia Daily Mail, Ginevra a murit in drum spre Festivalul Coachella la care a dorit sa participe alaturi de prietenii ei. Soferul care conducea BMW-ul mortii are doar 21 de ani si s-a ales cu fata distrusa. Cesar Hernandez-Ozuna ar fi condus cu viteza, conform datelor preliminatorii din acest caz. Cealalta pasagera, Cerciello-Rahabari a fost dusa la spital si se afla in continuare in stare foarte grava. Un prieten virtual i-a scris la o fotografie postata pe Instagram, in care se vede masina care a facut acci ...