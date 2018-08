Sfarsit tragic pentru un minor in varsta de 12 ani!  S-a sinucis pentru ca nu a fost lasat sa bea

Bauturi alcoolice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedie intr-un sat din Mehedinti. Un baiat de 12 ani si-a pus capat zilelor, suparat ca mama il certa si ca nu il lasa sa consume bauturi alcoolice. Baiatul venise baut, iar mama, furioasa, l-a certat. Nu era pentru prima data cand o facea. Totusi, de data aceasta, copilul a cedat. A disparut in spatele casei, Iar la scurt timp a fost gasit fara suflare. Nenorocirea s-a intamplat in satul Danceu, comuna Jiana. Mama a incercat sa isi salveze baiatul si l-a dus chiar ea in brate pana la cabinetul medical din sat. Orice efort pentru a-l salva a fost tardiv. Vezi si: Sfarsit tragic! Un autobuz ce transporta copii a explodat. Cel putin 39 de persoane au murit Este drama unei familii sarace. Bai ...