Sfarsit tragic pentru un muncitor din SALAJ. A fost ucis de viespi

Viespi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a murit intr-o comuna din Salaj, dupa ce a fost intepat de mai multe viespi in timp ce muncea pe un santier. Un angajat al unei firme de constructii a decedat, marti, dupa ce a fost intepat de viespi, in comuna Pericei, unde se afla pentru a efectua o lucrare la un drum. “Un muncitor de la o firma de constructii facea o subforare de drum si a intrat la un cetatean in curte sa bea apa. Cum a deschis fantana - proprietarul nu prea foloseste fantana, pentru ca are hidrofor - o familie de viespi care era acolo l-a atacat. Vreo sapte viespi l-au intepat, colegii imediat l-au urcat in masina sa-l duca la spital, dar, din pacate, barbatul avea alergie si a decedat”, a declarat pentru AGERPRES p ...