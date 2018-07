Sfarsit tragic pentru un politist din Dolj. A intrat cu masina intr-un copac

Masina politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un politist in varsta de 29 de ani din judetul Dolj a avut parte de un sfarsit tragic dupa ce a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un copac. Vezi si: Un barbat a decis sa isi schimbe sexul in acte! Motivul pentru care a facut asta i-a lasat cu gura cascata pe toti Potrivit IPJ Dolj, in momentul accidentului, care a avut loc pe DJ 561D, intre localitatile Rast si Bailesti, tanarul de 29 de ani se afla singur in masina si era in afara orelor de program. Acesta era din comuna Ghidici, iar din anul 2016 fusese incadrat ca politist din sursa externa la punctul de politie din Negoi, judetul Dolj Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . A ...