Sfarsit tragic pentru un roman in Suedia! A fost ucis de o banda de adolescenti

Roman ucis in Suedia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un roman de 48 de ani a fost ucis in Suedia, de o banda de adolescenti. Gheorghe Hortolomei Lupu, 50 de ani, era cersetor si ar fi fost atacat si umilit. Politia a arestat un baiat de 16 ani, iar un altul de 15 este, de asemenea, suspect. Alti doi tineri au fost interogati. Gheorghe Hortolomei Lupu, cunoscut drept Gica de localnici, era originar din Bacau si venise de 4 ani in Suedia. Barbatul de 50 de ani era cersetor si nu avea adapost. Politia suedeza, alertata de videourile facute de ucigasii romanului Pe 8 august, a fost gasit mort intr-un parc din Huskvarna, o suburbie a orasului Jonkoping, din sudul Suediei. In acel parc romanul obisnuia sa doarma. Initial, anchetatorii au crezut ca este ...