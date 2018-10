Sfarsit tragic pentru un tanar in Timis. Acesta facea live la 180 km/h. O fetita de 9 ani moare si ea nevinovata in tragedia din Timis - VIDEO

Accident Timis Un accident deosebit de grav a avut loc in Timis, pe soseaua care leaga Timisoara de vama Stamora Moravita. Un tanar care facea Live pe in timp ce zbura cu 200 km/h a provocat o tragedie. Florin Muntean este tanarul care a murit Live pe , la 180 km/h. Copil de 9 ani moare nevinovat, alti 4 raniti in tragedia din Timis. La volanul unui Audi inmatriculat in Italia, care venea dinspre Timisoara, la iesirea din Jebel, soferul a intrat in depasire si cand a revenit pe banda sa a lovit din spate un tractor, ricosand pe contrasens. Vezi si: Tragedie la Cluj! Un iesean a murit, altul este in stare grava dupa ce o masina a intrat pe trotuar! Tanarul sofer nu avea permis Audi-ul fost lovit de un Volkswagen Passat, inmatriculat in Caras Severin, care circula regulamentar din sens opus. In urma impactului violent, soferul din Audi a zburat prin parbriz, fiin ...