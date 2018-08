Sfarsit tragic! Un autobuz ce transporta copii a explodat. Cel putin 39 de persoane au murit

Autobuz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de persoane au fost ucise sau ranite joi intr-un atac impotriva unui autobuz ce transporta copii, in nordul Yemenului, a anuntat reprezentanta Comitetului International al Crucii Rosii (CICR) in aceasta tara prada razboiului, informeaza AFP si dpa. "Dupa un atac comis dimineata aceasta impotriva unui autobuz ce transporta copii pe o piata din Dahyan, in nordul capitalei Sanaa, un spital sustinut de CICR a primit zeci de morti si de raniti", a anuntat organizatia pe Twitter, fara a preciza natura atacului. Potrivit unui oficial din sistemul medical afiliat rebelilor houthi, atacul indreptat impotriva unui autobuz ce transporta elevi s-a soldat cu cel putin 39 de morti si a fost comi ...