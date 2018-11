Sfat pentru romanii din strainatate care vor sa evite dubla impozitare

ANAF google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sub sanctiunea amenzii, un vasluian, aflat la munca in strainatate, a fost notificat de catre ANAF sa se prezinte in termen de 15 zile in Romania pentru a-si onora obligatiile fiscale, raportat la veniturile realizate in Islanda, informeaza Adevarul.ro. Notificarea transmisa de ANAF, prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui, emisa in luna octombrie, anul curent, a devenit virala pe internet, starnind revolta printre romani. Prin notificarea emisa pe 12 octombrie, anul curent, ANAF il atentiona pe Mihaita Paduraru, un tanar de 22 de ani, originar din localitatea vasluiana Rediu Galian, Codaesti, ca are obligatia sa se prezinte de urgenta in Romania pentru a depune declaratiile fiscale aferente veni ...