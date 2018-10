Sfatul lui Osho pentru fiecare zodie

oshoz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Osho este unul dintre cei mai cunoscuti lideri spirituali contemporani. Invataturile sale ar trebui sa ne calauzeasca in fiecare zi, de aceea am realizat un horoscop zen, care sa va inspire intelepciune si viziune largita asupra vietii.. Berbec Simtim nenorocirea fiindca suntem prea mult angrenati in noi insine. Ce inseamna cand spun ca suntem prea mult in noi insine? Si ce se intampla cand suntem prea mult in noi? Fie esti in existenta ta, fie esti in sinea ta – nu pot merge impreuna. Sa fii in tine insuti inseamna sa fii de-oparte, sa fii separat. Sa fii in tine insuti inseamna sa devii o insula. Sa fii in tine insuti inseamna sa trasezi o linie in jurul tau. Sa fii in tine inseamna sa fii inghetat &nda ...