Sfatul zilei: Cum sa-ti ingrijesti tenul in vacanta!

O vacanta este un prilej fantastic pentru ca mintea ta sa se destinda si sufletul tau sa renasca. Din pacate, de obicei pielea ta sufera in aceste perioade. De obicei renunti la rutina ta zilnica si mananci lucruri pe care nu le-ai manca in alte zile. Urmeaza unele sfaturi si problemele tale cu pielea in vacanta vor disparea. Nu pune mana pe fata! Desi, este sfatul pe care ar trebui sa-l iei in considerare in fiecare zi, in vacanta, din cauza relaxarii totale cam uiti ca nu ai voie sa pui degetele pe ten. Atunci cand te joci cu ochelarii de soare, cand iti aranjezi palaria de soare sau cand incerci sa alungi nisipul lipit. Foloseste factor de protectie! Ai tot auzit, de la diversi dermatologi, soarele ...